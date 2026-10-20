FBI sprawdzało kontakty nieżyjącego senatora z Karoliny Południowej Lindsey’ego Grahama oraz kongresmena Jamesa Clyburna z hawajskim wykonawcą sektora obronnego Navatek w ramach sprawy dotyczącej domniemanego przekupywania urzędników w celu uzyskania kontraktów federalnych. Jednocześnie Graham, Clyburn i kongresmen Joe Wilson nie byli przedmiotami śledztwa, choć agenci nie wykluczali, że mogliby nimi zostać w przyszłości.

Domniemane ustalenia

Jak informuje The Hill, powołując się na śledztwo ProPublica, dyrektor generalny Navatek Martin Kao powiedział FBI, że w marcu 2020 roku Graham rzekomo zgodził się pomóc firmie w uzyskaniu rządowego kontraktu o wartości 10 mln dolarów w Karolinie Południowej. Według Kao senator miał w zamian poprosić go o obietnicę wpłaty 100 tys. dolarów na kampanię reelekcyjną.

ProPublica pisała również, że po zwróceniu się do biur ustawodawców na początku 2019 roku Navatek rzekomo zawarł podobne ustalenia z Clyburnem i Wilsonem. Firma wraz z Uniwersytetem Karoliny Południowej poprosiła ustawodawców o sfinansowanie wspólnego projektu badawczego o wartości 9,5 mln dolarów. Odpowiedni zapis znalazł się w ostatecznej ustawie budżetowej uchwalonej w grudniu 2019 roku.

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Zeznania szefa i reakcje

Śledztwo FBI rozpoczęło się na początku 2025 roku. Kao, który w 2022 roku przyznał się do nielegalnych wpłat na kampanie wyborcze i oszustw kredytowych, został skazany na 87 miesięcy więzienia. Według ProPublica powiedział on agentom, że model biznesowy Navatek polegał na przekupywaniu urzędników w zamian za rządowe kontrakty, a badania przekazywane przez firmę rządowi federalnemu często nie miały wartości.

Była dyrektorka ds. komunikacji Grahama, Taylor Reidy, nazwała twierdzenia o przysługach w zamian za darowizny polityczne fałszywymi i oświadczyła, że FBI nie kontaktowało się z biurem nieżyjącego senatora. Rzeczniczka Clyburna Jami LaRue powiedziała, że darowizny nie wpłynęłyby na poparcie przez kongresmena wniosków darczyńców. Przedstawiciel Wilsona David Snyder oświadczył, że ustawodawca zawsze przestrzegał zasad Federalnej Komisji Wyborczej dotyczących darowizn.

Według informacji publikacji, po powrocie prezydenta Donalda Trumpa do Białego Domu rozwiązano wiele zespołów FBI i Departamentu Sprawiedliwości badających korupcję wśród urzędników. Wśród nich było dwóch agentów pracujących nad tą sprawą, dlatego, według oceny The Hill, faktycznie została ona wstrzymana.

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