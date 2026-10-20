ФБР США проверяло контакты покойного сенатора от Южной Каролины Линдси Грэма и конгрессмена Джеймса Клайберна с гавайским оборонным подрядчиком Navatek в рамках дела о предполагаемом подкупе должностных лиц ради получения федеральных контрактов. При этом Грэм, Клайберн и конгрессмен Джо Уилсон не были фигурантами расследования, хотя агенты не исключали, что они могли стать ими в будущем.

Предполагаемые договоренности

Как сообщает The Hill со ссылкой на расследование ProPublica, генеральный директор Navatek Мартин Као заявил ФБР, что в марте 2020 года Грэм якобы согласился содействовать предоставлению компании государственного контракта на 10 млн долларов в Южной Каролине. По словам Као, взамен сенатор якобы попросил его пообещать 100 тыс. долларов на кампанию по переизбранию.

ProPublica также писала, что после обращений в офисы законодателей в начале 2019 года Navatek якобы заключала похожие договоренности с Клайберном и Уилсоном. Компания вместе с Университетом Южной Каролины просила законодателей профинансировать совместный исследовательский проект на 9,5 млн долларов. Соответствующий пункт вошел в окончательный законопроект о бюджетных ассигнованиях, принятый в декабре 2019 года.

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Показания руководителя и реакции

Расследование ФБР началось в начале 2025 года. Као, который в 2022 году признал вину в незаконных пожертвованиях на избирательные кампании и мошенничестве с кредитами, был приговорен к 87 месяцам лишения свободы. По данным ProPublica, он сказал агентам, что бизнес-модель Navatek заключалась в подкупе должностных лиц в обмен на государственные контракты, а исследования, которые компания предоставляла федеральному правительству, часто не имели ценности.

Бывшая директор по коммуникациям Грэма Тейлор Рейди назвала утверждения об услугах в обмен на политические пожертвования ложными и заявила, что ФБР не связывалось с офисом покойного сенатора. Представительница Клайберна Джами ЛаРю сказала, что пожертвования не повлияли бы на поддержку конгрессменом запросов доноров. Представитель Уилсона Дэвид Снайдер заявил, что законодатель всегда соблюдал правила Федеральной избирательной комиссии в отношении пожертвований.

По информации издания, после возвращения президента Дональда Трампа в Белый дом было расформировано много команд ФБР и Министерства юстиции, расследовавших коррупцию среди должностных лиц. Среди них были двое агентов, работавших над этим делом, поэтому, по оценке The Hill, оно фактически прекратилось.

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