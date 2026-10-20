美国联邦调查局（FBI）在一起涉嫌为获取联邦合同而贿赂官员的案件中，调查了已故南卡罗来纳州参议员林赛·格雷厄姆和众议员詹姆斯·克莱伯恩与夏威夷国防承包商Navatek的接触。不过，格雷厄姆、克莱伯恩和众议员乔·威尔逊并非调查对象，尽管探员并未排除他们未来可能成为调查对象的可能性。

涉嫌达成的安排

据The Hill报道，援引ProPublica的调查，Navatek首席执行官马丁·考向FBI表示，格雷厄姆在2020年3月据称同意协助该公司在南卡罗来纳州获得一份价值1000万美元的政府合同。考称，作为交换，这名参议员据称要求他承诺为其连任竞选提供10万美元。

ProPublica还写道，在2019年初联系立法者办公室后，Navatek据称与克莱伯恩和威尔逊达成了类似安排。该公司与南卡罗来纳大学一道，请求立法者为一项价值950万美元的联合研究项目提供资金。相关条款被纳入2019年12月通过的最终拨款法案。

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负责人证词与回应

FBI调查于2025年初启动。考于2022年承认非法竞选捐款和贷款欺诈罪，被判处87个月监禁。据ProPublica报道，他告诉探员，Navatek的商业模式是以贿赂官员换取政府合同，而且该公司向联邦政府提供的研究往往没有价值。

格雷厄姆的前传播主管泰勒·雷迪称，以政治捐款换取帮助的说法不实，并表示FBI没有联系已故参议员的办公室。克莱伯恩的发言人贾米·拉鲁表示，捐款不会影响该众议员对捐助者请求的支持。威尔逊的代表戴维·斯奈德表示，该立法者始终遵守联邦选举委员会有关捐款的规定。

据该媒体报道，在唐纳德·特朗普总统重返白宫后，许多调查官员腐败问题的FBI和司法部团队被解散。其中包括两名参与此案的探员，因此The Hill认为，该案件实际上已停止。

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