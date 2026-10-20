Адвокати Хайбер-Пахтунхви бойкотували суди — The Express Tribune

У Пакистані адвокати провінції Хайбер-Пахтунхва бойкотували судові засідання на знак протесту проти запровадження губернаторського правління та надзвичайного стану. Акцію оголосила Рада адвокатів Хайбер-Пахтунхви.

Робота судів була порушена

За закликом ради юристи не з'явилися до судів у кількох округах провінції. Це вплинуло на слухання справ і поточну роботу судів.

Як повідомляє The Express Tribune, Рада адвокатів назвала запровадження губернаторського правління та надзвичайного стану неконституційним і незаконним. Вона вимагала, щоб федеральний уряд негайно скасував ці заходи та переглянув своє рішення.

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Оскарження у Високому суді Пешавара

Запровадження надзвичайного стану та губернаторського правління також оскаржили у Високому суді Пешавара кількома петиціями. Заявники ставлять під сумнів конституційність цих заходів і просять анулювати відповідні урядові повідомлення та парламентські резолюції.

У Раді адвокатів заявили, що суперечку щодо конституційного й правового статусу провінції слід врегулювати відповідно до Конституції та законів країни.

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