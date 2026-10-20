Мерц заявил, что США больше не участвуют в обороне Украины — Bloomberg

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Соединённые Штаты больше не участвуют в обороне Украины, и призвал Европу не недооценивать угрозы со стороны России. По его словам, Владимир Путин стремится не только победить Украину, но и подорвать демократию в Европе.

Мерц также заявил, что Германия вместе с другими европейскими и неамериканскими союзниками финансирует Украину без помощи Вашингтона в оплате обороны и оборудования.

«Это действительно большая нагрузка на наши бюджеты, это действительно важное дело для Европейского Союза», — сказал он.

«Но мы это делаем и стараемся продолжать делать это, пока не закончится эта ужасная война», — добавил он.

Издание пишет, что европейские лидеры ищут пути деэскалации продолжающегося уже неделю конфликта, в котором президент США Дональд Трамп фактически встал на сторону Москвы.

Ведь Вашингтон требует от Украины прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, а президент Украины Владимир Зеленский обвинил Трампа в попытке оказать давление на Киев, чтобы тот сдался Кремлю.

«Я пытаюсь убедить Дональда Трампа каждый раз, когда встречаюсь с ним, что это должно быть в его собственных интересах», — сказал Мерц.

По его словам, стабильная Европа как партнер в мире — это то, что ценно и для американцев.

Bloomberg напоминает, что европейские лидеры сталкиваются с перспективой продолжения поддержки Украины самостоятельно, без помощи Америки.

В настоящее время они поддерживают санкции против Москвы и настаивают на том, что Киев не должен уступать территорию в рамках мирного урегулирования.

Но они также знают, что в ближайшее время не смогут заменить американскую противовоздушную оборону и обмен разведывательными данными, а в нескольких столицах вот-вот начнется напряженный избирательный сезон.

Источник: Bloomberg

Напомним, Мерц предупредил Европу о настоящих целях Путина.

Добавим, что в Германии ужесточают правила сдачи языкового экзамена для мигрантов, в частности украинцев.

В Германии число трудоустроенных украинцев достигло около 400 тысяч. Почти 350 тысяч из них официально платят взносы в систему социального страхования.

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