W Dosze Katar zaproponował rozpoczęcie regionalnego dialogu z udziałem państw Rady Współpracy Zatoki Perskiej i Iranu, a także Turcji oraz Pakistanu. Celem inicjatywy jest osiągnięcie porozumień w sprawie bezpieczeństwa opartych na środkach budowy zaufania i pakcie o nieagresji, informuje Asharq Al-Awsat.

O propozycji poinformował wicepremier i minister stanu ds. obrony Kataru, szejk Saud bin Abdulrahman Al Thani, podczas otwarcia ósmego Globalnego Forum Bezpieczeństwa w Dosze. Jak powiedział, osiągnięcie trwałego pokoju z Teheranem wymaga uwzględnienia wzajemnych interesów bezpieczeństwa oraz rozwijania więzi gospodarczych, które mogłyby zapobiec wznowieniu konfliktu.

Kontakty z Teheranem

Minister zaznaczył, że Doha utrzymuje kontakty z Iranem mimo ataków, których doświadczył Katar. Poinformował również o poparciu dla wysiłków mediacyjnych Pakistanu, który współpracuje z Omanem i innymi partnerami w celu znalezienia rozwiązania konfliktu między Stanami Zjednoczonymi a Iranem.

Szejk Saud bin Abdulrahman Al Thani oświadczył, że mediacja dyplomatyczna i gotowość wojskowa nie stoją ze sobą w sprzeczności. Podkreślił, że Katar uwzględnił doświadczenia ataków na swoje obiekty i interesy, aby wzmocnić gotowość obronną, nie rezygnując z dialogu z Teheranem.

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Produkcja obronna i obrona powietrzna

Katar przygotowuje się również do ogłoszenia nowego partnerstwa ze stronami regionalnymi w celu rozwoju systemów obrony powietrznej, przeciwdziałania dronom i cyberochrony. Przeprowadzony przez kraj przegląd obronny wskazał obronę powietrzną, cyberbezpieczeństwo i walkę elektroniczną jako priorytety.

Osobno Doha planuje utworzenie krajowego centrum produkcji obronnej we współpracy z partnerem regionalnym, a także ze Stanami Zjednoczonymi, Wielką Brytanią i Francją. Chodzi o lokalizację części rodzajów produkcji wojskowej lub inwestycje w wyspecjalizowane przedsiębiorstwa.

Minister ostrzegł również, że gospodarcze skutki zakłóceń w dostawach ropy i gazu nie osiągnęły jeszcze szczytu i mogą w najbliższych miesiącach wpływać na ceny oraz konsumentów. Sprzeciwił się wprowadzeniu opłat dla statków przepływających przez Cieśninę Ormuz i wezwał do zawarcia porozumienia gwarantującego wolność żeglugi oraz stabilność rynków energii.

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