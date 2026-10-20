在多哈，卡塔尔提议启动一场地区对话，参与方包括海湾阿拉伯国家合作委员会成员国和伊朗，以及土耳其和巴基斯坦。该倡议旨在基于建立信任措施和互不侵犯条约达成安全安排，Asharq Al-Awsat报道。

卡塔尔副首相兼国防事务国务大臣谢赫萨乌德·本·阿卜杜勒拉赫曼·阿勒萨尼在多哈举行的第八届全球安全论坛开幕式上宣布了这一提议。他表示，要与德黑兰实现持久和平，必须考虑相互安全利益，并发展能够防止冲突再度爆发的经济联系。

与德黑兰的接触

这位部长指出，尽管卡塔尔遭受了袭击，多哈仍与伊朗保持联系。他还表示支持巴基斯坦的斡旋努力。巴基斯坦正与阿曼及其他伙伴合作，以寻求解决美国与伊朗之间冲突的方案。

谢赫萨乌德·本·阿卜杜勒拉赫曼·阿勒萨尼表示，外交斡旋与军事战备并不矛盾。他强调，卡塔尔已吸取针对其设施和利益的袭击经验，以加强防御准备，同时不放弃与德黑兰的对话。

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国防生产与防空

卡塔尔还准备宣布与地区各方建立新的伙伴关系，以发展防空系统、反无人机能力和网络防护。该国进行的国防评估将防空、网络安全和电子战列为优先事项。

此外，多哈计划与一个地区伙伴，以及美国、英国和法国合作，建立国家国防生产中心。这涉及将某些类型的军事生产本地化，或对专业公司进行投资。

这位部长还警告称，石油和天然气供应中断造成的经济后果尚未达到峰值，并可能在未来几个月影响价格和消费者。他反对对通过霍尔木兹海峡的船只征收费用，并呼吁达成一项保障航行自由和能源市场稳定的协议。

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