В Дохе Катар предложил начать региональный диалог с участием стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и Ирана, а также Турции и Пакистана. Цель инициативы — достичь договоренностей в сфере безопасности на основе мер по укреплению доверия и пакта о ненападении, сообщает Asharq Al-Awsat.

О предложении заявил заместитель премьер-министра и государственный министр по вопросам обороны Катара шейх Сауд бин Абдулрахман Аль Тани во время открытия восьмого Глобального форума безопасности в Дохе. По его словам, для достижения прочного мира с Тегераном необходимо учитывать взаимные интересы безопасности и развивать экономические связи, которые могли бы предотвратить возобновление конфликта.

Контакты с Тегераном

Министр отметил, что Доха поддерживает контакты с Ираном, несмотря на атаки, которым подвергся Катар. Он также сообщил о поддержке посреднических усилий Пакистана, который работает с Оманом и другими партнерами для поиска урегулирования конфликта между Соединенными Штатами и Ираном.

Шейх Сауд бин Абдулрахман Аль Тани заявил, что дипломатическое посредничество и военная готовность не противоречат друг другу. Он подчеркнул, что Катар учел опыт атак на свои объекты и интересы для усиления оборонной готовности, не отказываясь от диалога с Тегераном.

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Оборонное производство и противовоздушная оборона

Катар также готовится объявить о новом партнерстве с региональными сторонами для развития систем противовоздушной обороны, противодействия дронам и киберзащиты. Проведенный страной оборонный обзор определил приоритетами ПВО, кибербезопасность и радиоэлектронную борьбу.

Отдельно Доха планирует создать национальный центр оборонного производства в сотрудничестве с региональным партнером, а также с США, Великобританией и Францией. Речь идет о локализации отдельных видов военного производства или инвестициях в специализированные компании.

Министр также предупредил, что экономические последствия перебоев с поставками нефти и газа еще не достигли пика и могут влиять на цены и потребителей в ближайшие месяцы. Он выступил против введения сборов для судов, проходящих через Ормузский пролив, и призвал к соглашению, которое гарантировало бы свободу судоходства и стабильность энергетических рынков.

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