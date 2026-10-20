Pełniący obowiązki dyrektora wykonawczego Światowego Programu Żywnościowego ONZ Carl Skau oświadczył, że cięcia finansowania pomocy zewnętrznej i humanitarnej Unii Europejskiej mogą osłabić wpływy bloku w systemie międzynarodowym. Poinformowało o tym Politico Europe.

Państwa europejskie omawiają poziom finansowania UE i jej programów w kolejnym siedmioletnim budżecie. Kompromisowe stanowisko opublikowane przez irlandzką prezydencję w Radzie UE przewiduje zmniejszenie o 38 mld euro budżetu Global Europe, z którego finansowane są programy rozwojowe i pomocy zewnętrznej. Kwota tego finansowania może spaść o około 17% — do 177 mld euro.

Ryzyko dla wpływów UE

Według Skaua Komisja Europejska pozostawała przewidywalnym darczyńcą w czasie, gdy inne kraje ograniczały pomoc. Dało to Europie zaufanie i możliwość wpływania na procesy międzynarodowe, w tym na priorytety WFP ONZ w jej Planie Strategicznym na lata 2026–2029. Wśród tych priorytetów są równość płci, działania na rzecz klimatu i ochrona wrażliwych grup ludności.

Skau wezwał UE do utrzymania ambitnego budżetu pomocy humanitarnej. Zaznaczył, że na tle miliardowych wydatków na obronność środki na programy humanitarne są znacznie mniejsze.

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Spadek międzynarodowego finansowania

Według oficjalnych danych WFP ONZ łączna kwota jej finansowania zmniejszyła się w ciągu ostatnich dwóch lat o 40%. Największy darczyńca organizacji — USA — w 2025 roku zmniejszył wpłaty o połowę w porównaniu z poprzednim rokiem. Niemcy, Francja i Wielka Brytania również ograniczyły budżety na globalne programy rozwojowe.

Jednocześnie rośnie zapotrzebowanie na pomoc żywnościową: według prognozy WFP ONZ w tym roku do 363 mln osób może stanąć w obliczu ostrego braku żywności. To prawie o 90% więcej niż w 2021 roku. Według Skaua wojny, ekstremalne zjawiska pogodowe, zagrożenie El Niño i zakłócenia na światowych szlakach handlowych pogłębiają kryzysy żywnościowe.

Skau wskazał również na związek między cięciami pomocy a ryzykiem wzrostu migracji do Europy, choć nie nazwał tego głównym argumentem za finansowaniem. Według niego z powodu braku środków WFP ONZ jest już zmuszony ograniczać programy żywnościowe, w tym dla kobiet i dzieci w Sudanie Południowym, Afganistanie i Somalii.

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