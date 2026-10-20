Исполняющий обязанности исполнительного директора Всемирной продовольственной программы ООН Карл Скау заявил, что сокращение финансирования внешней и гуманитарной помощи Европейского Союза может ослабить влияние блока в международной системе. Об этом сообщает Politico Europe.

Европейские страны обсуждают объемы финансирования ЕС и его программ в следующем семилетнем бюджете. Компромиссная позиция, обнародованная ирландским председательством в Совете ЕС, предусматривает сокращение на 38 млрд евро бюджета Global Europe, из которого финансируются программы развития и внешней помощи. Объем этого финансирования может сократиться примерно на 17% — до 177 млрд евро.

Риск для влияния ЕС

По словам Скау, Европейская комиссия оставалась предсказуемым донором в период, когда другие страны сокращали помощь. Это дало Европе доверие и возможность влиять на международные процессы, в частности на приоритеты ВПП ООН в ее Стратегическом плане на 2026–2029 годы. Среди таких приоритетов — гендерное равенство, климатические действия и защита уязвимых групп населения.

Скау призвал ЕС сохранить амбициозный бюджет гуманитарной помощи. Он отметил, что на фоне миллиардных расходов на оборону средства на гуманитарные программы значительно меньше.

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Падение международного финансирования

По официальным данным ВПП ООН, общий объем ее финансирования за последние два года сократился на 40%. Крупнейший донор организации — США — в 2025 году уменьшил взносы вдвое по сравнению с предыдущим годом. Германия, Франция и Великобритания также сократили бюджеты на глобальные программы развития.

В то же время потребность в продовольственной помощи растет: по прогнозу ВПП ООН, в этом году до 363 млн человек могут столкнуться с острой нехваткой продовольствия. Это почти на 90% больше, чем в 2021 году. По словам Скау, войны, экстремальные погодные явления, угроза Эль-Ниньо и перебои на глобальных торговых маршрутах усугубляют продовольственные кризисы.

Скау также отметил связь между сокращением помощи и риском роста миграции в Европу, хотя не назвал это главным аргументом в пользу финансирования. По его словам, из-за нехватки средств ВПП ООН уже вынуждена сокращать продовольственные программы, в том числе для женщин и детей в Южном Судане, Афганистане и Сомали.

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