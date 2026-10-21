Еврокомиссия призвала SpaceX немедленно возобновить работу Starlink в Украине

Европейская комиссия обратилась к американской компании SpaceX с требованием срочно и в полном объеме восстановить высокоскоростную работу спутниковой связи Starlink на территории Украины. Официальный представитель Еврокомиссии по вопросам обороны и космоса Тома Ренье во время брифинга в Брюсселе заявил, что последние сообщения об искусственном замедлении предоставления услуг вызывают глубокую обеспокоенность.

Представитель Еврокомиссии подчеркнул, что нынешние ограничения противоречат прежней практике работы компании в регионе. В Брюсселе подчеркнули критическую важность бесперебойной спутниковой связи для оборонного и гражданского секторов Украины.

По словам Ренье, полноценная функциональность Starlink остается жизненно необходимой для обеспечения связи между воинскими подразделениями, защиты гражданского населения, а также для управления беспилотными летательными аппаратами, которые активно применяются для сдерживания агрессии.

Источник: Радио Свобода.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью Пирсу Моргану раскритиковал ограничение работы Starlink для украинских военных дронов. По его словам, это может привести к значительным человеческим жертвам.

Американский предприниматель Илон Маск объяснил, кто принимает решения об использовании военной спутниковой системы Starshield. Его заявление прозвучало после сообщений о перебоях со связью во время работы украинских беспилотников.

В США владелец SpaceX Илон Маск заявил, что решения об ограничениях скорости или способах использования систем StarShield принимают Вооруженные силы США, а последнее слово остается за президентом Дональдом Трампом.

Читай нас в