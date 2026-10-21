Єврокомісія закликала SpaceX негайно відновити роботу Starlink в Україні

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Європейська комісія звернулася до американської компанії SpaceX з вимогою терміново та у повному обсязі відновити швидкісну роботу супутникового зв’язку Starlink на території України. Офіційний представник Єврокомісії з питань оборони та космосу Тома Реньє під час брифінгу в Брюсселі заявив, що останні повідомлення про штучне уповільнення надання послуг викликають глибоке занепокоєння.

Представник Єврокомісії наголосив, що нинішні обмеження суперечать попередній практиці роботи компанії в регіоні. У Брюсселі підкреслили критичну значущість безперебійного супутникового зв'язку для оборонного та цивільного секторів України.

За словами Реньє, повноцінна функціональність Starlink залишається життєво необхідною для забезпечення зв'язку між військовими підрозділами, захисту цивільного населення, а також для керування безпілотними літальними апаратами, що активно застосовуються для стримування агресії.

Джерело: Радіо Свобода.

Раніше президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Пірсу Моргану розкритикував обмеження роботи Starlink для українських військових дронів. За його словами, це може призвести до значних втрат серед людей.

Американський підприємець Ілон Маск пояснив, хто ухвалює рішення щодо використання військової супутникової системи Starshield. Його заява пролунала після повідомлень про перебої зі зв’язком під час роботи українських безпілотників.

У США власник SpaceX Ілон Маск заявив, що рішення щодо обмежень швидкості або способу використання систем StarShield ухвалюють Збройні сили США, а остаточне слово має президент Дональд Трамп.

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