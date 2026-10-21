欧盟委员会呼吁SpaceX立即恢复Starlink在乌克兰的服务

欧盟委员会已致函美国SpaceX公司，要求其紧急且全面恢复“星链”（Starlink）卫星通信在乌克兰境内的高速运行。 欧盟委员会负责国防和航天事务的官方代表托马·雷尼耶在布鲁塞尔举行的简报会上表示，关于人为放缓服务提供的最新报道令人深感担忧。

欧盟委员会代表强调，当前的限制措施与该公司此前在该地区的运营惯例相悖。布鲁塞尔方面强调，对乌克兰国防和民用部门而言，稳定的卫星通信至关重要。

据雷尼耶称，Starlink的全面功能对于确保军事单位之间的通信、保护平民，以及操控被广泛用于遏制侵略的无人机而言，仍然至关重要。

来源：自由电台。

此前，乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基在接受皮尔斯·摩根采访时，批评了Starlink对乌克兰军用无人机服务实施的限制。他表示，此举可能导致重大人员伤亡。

美国企业家埃隆·马斯克解释了谁负责决定“星盾”（Starshield）军事卫星系统的使用。他的这一声明是在有报道称乌克兰无人机在运行过程中出现通信中断之后发表的。

在美国，SpaceX创始人埃隆·马斯克表示，关于限制“星盾”（StarShield）系统速度或使用方式的决定由美国武装部队作出，而最终决定权在于总统唐纳德·特朗普。

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