Komisja Europejska zwróciła się do amerykańskiej firmy SpaceX z żądaniem pilnego i pełnego przywrócenia szybkiego działania sieci satelitarnej Starlink na terytorium Ukrainy. Oficjalny rzecznik Komisji Europejskiej ds. obrony i przestrzeni kosmicznej, Toma Renier, podczas briefingu w Brukseli stwierdził, że ostatnie doniesienia o sztucznym spowolnieniu świadczenia usług budzą głębokie zaniepokojenie.

Przedstawiciel Komisji Europejskiej podkreślił, że obecne ograniczenia są sprzeczne z dotychczasową praktyką działania firmy w regionie. W Brukseli podkreślono kluczowe znaczenie nieprzerwanej łączności satelitarnej dla sektora obronnego i cywilnego Ukrainy.

Według Renier pełna funkcjonalność Starlink pozostaje niezbędna do zapewnienia łączności między jednostkami wojskowymi, ochrony ludności cywilnej, a także do sterowania bezzałogowymi statkami powietrznymi, które są aktywnie wykorzystywane do powstrzymywania agresji.

Źródło: Radio Swoboda.

Wcześniej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla Piersa Morgana skrytykował ograniczenia w działaniu systemu Starlink dotyczące ukraińskich dronów wojskowych. Jak stwierdził, może to doprowadzić do znacznych strat wśród ludności cywilnej.

Amerykański przedsiębiorca Elon Musk wyjaśnił, kto podejmuje decyzje dotyczące wykorzystania wojskowego systemu satelitarnego Starshield. Jego oświadczenie pojawiło się po doniesieniach o zakłóceniach łączności podczas działania ukraińskich dronów.

W Stanach Zjednoczonych właściciel SpaceX, Elon Musk, oświadczył, że decyzje dotyczące ograniczeń prędkości lub sposobu wykorzystania systemów StarShield podejmują Siły Zbrojne USA, a ostatnie słowo należy do prezydenta Donalda Trumpa.

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