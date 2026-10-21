Грузия назначила нового специального представителя по вопросам отношений с Россией

В Грузии назначили нового специального представителя премьер-министра по вопросам отношений с Россией.

Им стал первый заместитель министра иностранных дел Георгий Зурабашвили.

О назначении заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Должность оставалась вакантной с декабря 2025 года, когда её покинул Георгий Каджая.

По словам Кобахидзе, среди приоритетов Тбилиси — мирное урегулирование конфликта с Россией, развитие торгово-экономических связей и постоянный диалог по гуманитарным вопросам. Он подчеркнул, что назначение не означает начала нового этапа в отношениях с Москвой и не связано с торговыми ограничениями в отношении грузинских компаний.

Зурабашвили продолжит занимать должность в Министерстве иностранных дел, но в отношениях с Россией будет представлять Грузию в качестве специального представителя премьер-министра.

Источник: SOVA

Гражданину России Денису Куланину разрешили покинуть Грузию и выехать в третью страну. Тбилисский городской суд постановил не выдворять его непосредственно в Россию и предоставил семь дней для добровольного выезда.

Служба государственной безопасности Грузии возбудила уголовное дело по статье о саботаже в связи с масштабной кампанией дезинформации, направленной против российских туристов. По версии следствия, в социальных сетях распространялись ложные сообщения о якобы враждебном поведении жителей Грузии по отношению к гражданам России.

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