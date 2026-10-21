Gruzja mianowała nowego specjalnego przedstawiciela ds. stosunków z Rosją

W Gruzji mianowano nowego specjalnego przedstawiciela premiera ds. stosunków z Rosją.

Został nim pierwszy wiceminister spraw zagranicznych Georgij Zurabashvili.

O mianowaniu poinformował premier Irakli Kobakhidze. Stanowisko to pozostawało nieobsadzone od grudnia 2025 roku, kiedy to opuścił je Georgij Kadzaja.

Według Kobahidze'a wśród priorytetów Tbilisi znajdują się: pokojowe rozwiązanie konfliktu z Rosją, rozwój stosunków handlowo-gospodarczych oraz stały dialog w kwestiach humanitarnych. Podkreślił, że nominacja ta nie oznacza początku nowego etapu w stosunkach z Moskwą i nie wiąże się z ograniczeniami handlowymi wobec gruzińskich przedsiębiorstw.

Zurabashvili będzie nadal pełnił funkcję w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, ale w stosunkach z Rosją będzie reprezentował Gruzję jako specjalny przedstawiciel premiera.

Źródło: SOVA

Obywatelowi Rosji Denisowi Kulaninowi zezwolono na opuszczenie Gruzji i wyjazd do kraju trzeciego. Sąd miejski w Tbilisi postanowił nie wydalać go bezpośrednio do Rosji i dał mu siedem dni na dobrowolny wyjazd.

Służba Bezpieczeństwa Państwowego Gruzji wszczęła postępowanie karne na podstawie artykułu dotyczącego sabotażu w związku z zakrojoną na szeroką skalę kampanią dezinformacyjną skierowaną przeciwko rosyjskim turystom. Według wersji śledztwa w sieciach społecznościowych rozpowszechniano fałszywe informacje o rzekomo wrogim zachowaniu mieszkańców Gruzji wobec obywateli Rosji.

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