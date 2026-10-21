В Париже во время протестов похитили футболку Месси с автографом

Во время беспорядков в Париже возле площади Республики неизвестный похитил футболку футбольного клуба «Барселона» с автографом Лионеля Месси, а также капитанскую повязку аргентинского футболиста.

По сообщениям, злоумышленники даже успели сфотографироваться со своими похищенными вещами.

Инцидент произошел в магазине в центре французской столицы. В социальных сетях распространилось видео, на котором двое людей с закрытыми лицами демонстрируют похищенные футбольные раритеты. Оба предмета имеют автограф Месси.

Точная стоимость похищенного пока не установлена. Также неизвестно, в каком матче аргентинец мог использовать эту футболку и капитанскую повязку. Официальная оценка их стоимости не обнародована, но эти предметы могут стоить несколько тысяч евро на коллекционном рынке.

Стоимость футбольных реликвий зависит от нескольких факторов: подлинности автографа, состояния предмета, его исторического значения и того, использовал ли футболист вещь во время официальных матчей. Показательным примером являются шесть футболок, которые Месси носил во время Чемпионата мира 2022 года в Катаре. Эти атрибуты, связанные с триумфом сборной Аргентины на мундиале, были проданы на аукционе за общую сумму более шести миллионов евро.

Однако переносить эту оценку на похищенную в Париже футболку нельзя: нет подтверждения, что она использовалась в историческом матче. Её коллекционная ценность связана прежде всего с автографом аргентинца и его легендарной карьерой в «Барселоне».

Во Франции протестующие украли подписанную футболку Месси из разграбленного магазина. https://t.co/78XSketlUd — Conflict (@ConflictTR) 18 октября 2026

Легендарная карьера Месси в «Барселоне»

Лионель Месси посвятил каталонскому клубу большую часть своей профессиональной карьеры, превратившись из воспитанника академии «Ла Масия» в настоящую живую легенду мирового футбола. В составе «сине-гранатовых» аргентинец установил множество невероятных рекордов, завоевал 10 титулов чемпиона Испании, 4 раза триумфировал в Лиге чемпионов и завоевал множество других национальных и международных трофеев. Его уникальная связь с клубом и болельщиками делает любые реликвии из периода его выступлений за «Барселону» очень ценными на коллекционном рынке.

Более того, дерзкая кража футболки и капитанской повязки приобрела особый символизм, ведь инцидент произошел в Париже накануне принципиального матча Лиги чемпионов между двумя бывшими клубами аргентинца — ПСЖ и «Барселоной».

Об этом сообщается со ссылкой на Sport24.

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