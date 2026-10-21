在巴黎的抗议活动中，一件梅西签名的T恤被盗

在巴黎共和国广场附近发生的骚乱期间，一名身份不明的人盗走了印有莱昂内尔·梅西亲笔签名的“巴塞罗那”足球俱乐部球衣，以及这位阿根廷球员的队长袖标。

据报道，这些不法分子甚至来得及与他们偷来的物品合影留念。

该事件发生在法国首都市中心的一家商店内。社交媒体上流传着一段视频，视频中两名蒙面男子展示了被盗的足球珍品。这两件物品均带有梅西的亲笔签名。

目前尚未确定被盗物品的确切价值。此外，尚不清楚这位阿根廷球员曾在哪场比赛中穿过这件球衣并佩戴过这根队长袖标。虽然官方尚未公布其估值，但在收藏市场上，这些物品可能价值数千欧元。

足球纪念品的价值取决于多个因素：签名的真实性、物品的保存状况、其历史意义，以及球员是否曾在正式比赛中使用过该物品。 一个典型的例子就是梅西在2022年卡塔尔世界杯期间穿过的六件球衣。 这些与阿根廷国家队在世界杯上夺冠相关的纪念品，在拍卖会上以总计超过600万欧元的价格售出。

然而，不能将这一估值套用到那件在巴黎被盗的球衣上：没有证据表明它曾在历史性比赛中被使用过。 其收藏价值主要源于梅西的亲笔签名以及他在“巴塞罗那”的传奇职业生涯。

法国的抗议者从一家被洗劫的商店里偷走了一件梅西的签名球衣。https://t.co/78XSketlUd — Conflict (@ConflictTR) 2026年10月18日

梅西在“巴塞罗那”的传奇职业生涯

莱昂内尔·梅西将职业生涯的大部分时光奉献给了这家加泰罗尼亚俱乐部，从“拉马西亚”青训营的学员成长为世界足坛名副其实的活传奇。 身披“蓝红军团”战袍期间，这位阿根廷球星创造了无数令人难以置信的纪录，赢得了10次西甲冠军、4次欧冠冠军，并斩获了众多其他国内和国际奖杯。 他与俱乐部及球迷之间独特的羁绊，使得他在“巴塞罗那”时期留下的任何纪念品在收藏市场上都极为珍贵。

更重要的是，这起大胆盗取球衣和队长袖标的事件具有特殊的象征意义， 因为这起事件发生在巴黎，正值这位阿根廷球员的两家前东家——巴黎圣日耳曼和巴塞罗那——即将进行一场关键的欧冠对决前夕。

据Sport24报道。

需要提醒的是，据NBC新闻报道，法国可能在骚乱后实施宵禁。

马克龙驳斥了将法国骚乱与移民问题挂钩的说法——Politico报道。

数百人因抢劫案在法国出庭受审——France 24

