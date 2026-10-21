W Paryżu podczas protestów skradziono koszulkę Messiego z autografem

Podczas zamieszek w Paryżu w pobliżu Placu Republiki nieznany sprawca ukradł koszulkę klubu piłkarskiego „Barcelona” z autografem Lionela Messiego, a także opaskę kapitana argentyńskiego piłkarza.

Według doniesień sprawcy zdążyli nawet zrobić sobie zdjęcie ze skradzionymi przedmiotami.

Do zdarzenia doszło w sklepie w centrum stolicy Francji. W sieciach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym dwie osoby z zakrytymi twarzami prezentują skradzione piłkarskie pamiątki. Oba przedmioty opatrzone są autografem Messiego.

Dokładna wartość skradzionych przedmiotów nie została na razie ustalona. Nie wiadomo również, w którym meczu Argentyńczyk mógł używać tej koszulki i opaski kapitana. Nie podano oficjalnej wyceny ich wartości, ale przedmioty te mogą być warte kilka tysięcy euro na rynku kolekcjonerskim.

Wartość pamiątek piłkarskich zależy od kilku czynników: autentyczności autografu, stanu przedmiotu, jego znaczenia historycznego oraz tego, czy piłkarz używał danej rzeczy podczas oficjalnych meczów. Doskonałym przykładem jest sześć koszulek, które Messi nosił podczas Mistrzostw Świata 2022 w Katarze. Te pamiątki, związane z triumfem reprezentacji Argentyny na mistrzostwach świata, zostały sprzedane na aukcji za łączną kwotę ponad sześciu milionów euro.

Nie można jednak przenosić tej wyceny na koszulkę skradzioną w Paryżu: nie ma potwierdzenia, że była ona używana podczas tego historycznego meczu. Jej wartość kolekcjonerska wynika przede wszystkim z autografu argentyńskiego piłkarza oraz jego legendarnej kariery w „Barcelonie”.

We Francji protestujący ukradli koszulkę Messiego z autografem ze splądrowanego sklepu. https://t.co/78XSketlUd — Conflict (@ConflictTR) 18 października 2026

Legendarna kariera Messiego w „Barcelonie”

Lionel Messi poświęcił katalońskiemu klubowi większość swojej kariery zawodowej, przechodząc drogę od wychowanka akademii „La Masia” do prawdziwej żywej legendy światowej piłki nożnej. W barwach „niebiesko-granatowych” Argentyńczyk ustanowił wiele niesamowitych rekordów, zdobył 10 tytułów mistrza Hiszpanii, czterokrotnie triumfował w Lidze Mistrzów oraz zdobył wiele innych krajowych i międzynarodowych trofeów. Jego wyjątkowa więź z klubem i kibicami sprawia, że wszelkie pamiątki z okresu jego gry w „Barcelonie” są niezwykle cenne na rynku kolekcjonerskim.

Co więcej, zuchwała kradzież koszulki i opaski kapitana nabrała szczególnego znaczenia symbolicznego, ponieważ do zdarzenia doszło w Paryżu w przeddzień kluczowego meczu Ligi Mistrzów pomiędzy dwoma byłymi klubami Argentyńczyka – PSG i „Barceloną”.

Informację tę podaje serwis Sport24.

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