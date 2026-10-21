В Гааге, Нидерланды, нобелевская лауреатка Нави Пиллэй назвала санкции США против Международного уголовного суда шоком и неприемлемым шагом. Администрация Трампа ввела масштабные санкции против МУС через несколько часов после того, как Пиллэй была присуждена Нобелевская премия мира. До этого администрация уже применила ограничения в отношении ключевых должностных лиц суда, сообщает France 24.

Поддержка сотрудников суда

Пиллэй, которая ранее занимала должность Верховного комиссара ООН по правам человека и была судьей Международного уголовного трибунала по Руанде, заявила, что санкции являются нарушением принципа верховенства права на международном уровне.

Она также подчеркнула, что политики не должны вмешиваться в работу судей и судебной системы. По словам Пиллэй, она прибыла в Гаагу, чтобы выразить солидарность с сотрудниками Международного уголовного суда.

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Заявления о работе комиссии ООН

В интервью Пиллэй также защитила вывод комиссии ООН по расследованию, которую она возглавляла. Комиссия пришла к выводу, что Израиль совершил геноцид в Газе; по словам Пиллэй, этот вывод не был сделан легкомысленно.

Она также отвергла утверждения о том, что МУС якобы направляет свою деятельность против Африки, заявив, что суд не является избирательным.

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