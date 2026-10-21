W Hadze w Niderlandach laureatka Nagrody Nobla Navi Pillay nazwała sankcje USA wobec Międzynarodowego Trybunału Karnego szokiem i niedopuszczalnym krokiem. Administracja Trumpa wprowadziła szeroko zakrojone sankcje wobec MTK kilka godzin po tym, jak Pillay otrzymała Pokojową Nagrodę Nobla. Wcześniej administracja zastosowała już ograniczenia wobec kluczowych urzędników sądu, informuje France 24.

Wsparcie dla pracowników sądu

Pillay, która wcześniej pełniła funkcję Wysokiej Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka i była sędzią Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Rwandy, oświadczyła, że sankcje stanowią naruszenie zasady rządów prawa na szczeblu międzynarodowym.

Podkreśliła również, że politycy nie powinni ingerować w pracę sędziów i systemu sądownictwa. Według Pillay przybyła ona do Hagi, aby wyrazić solidarność z pracownikami Międzynarodowego Trybunału Karnego.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Oświadczenia dotyczące pracy komisji ONZ

W wywiadzie Pillay broniła również wniosku komisji śledczej ONZ, której przewodniczyła. Komisja uznała, że Izrael dopuścił się ludobójstwa w Gazie; według Pillay wniosek ten nie został sformułowany pochopnie.

Odrzuciła też twierdzenia, że MTK rzekomo kieruje swoją działalność przeciwko Afryce, oświadczając, że sąd nie jest wybiórczy.

Czytaj nas na