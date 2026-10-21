Китай вывел на орбиту спутник нового типа для наблюдения за Землей

21 октября китайская частная космическая компания Galactic Energy осуществила очередной морской запуск ракеты-носителя «Церера-1S Y2» (Ceres-1S Y8). Ракета вывела на орбиту экспериментальный спутник, который станет частью первой в мире группировки аппаратов дистанционного зондирования Земли с низким наклоном орбиты.

Ракета-носитель с новым космическим аппаратом «Сигуан-4 01» (Xiguang-4 01) из группировки «Уян» (Wuyang Constellation) стартовала с мобильной морской платформы недалеко от города Чжичжао в провинции Шаньдун на побережье Желтого моря в 11:39 по местному времени (06:39 по киевскому времени).

Сообщается, что «Церера-1S Y8» успешно вывела спутник на низкую околоземную орбиту высотой 541 километр.

«Сигуан-4 01» является пилотным спутником созвездия«Уян», первого в мире группировки спутников дистанционного зондирования Земли с низким наклоном орбиты по отношению к экватору от 0° до нескольких десятков градусов, что идеально подходит для мониторинга экваториальной зоны.

После выхода на орбиту космический аппарат будет предоставлять коммерческие услуги дистанционного зондирования для района Большого залива Гуандун-Гонконг-Аоминь (КНР) в Южно-Китайском море, Южного Китая и низкоширотных регионов вдоль Морского Шелкового пути.

Его вспомогательные функции будут включать мониторинг природных ресурсов, состояния сельскохозяйственных угодий, наблюдение за морской средой, мониторинг экологической ситуации, реагирование на наводнения и тайфуны и т. д.

Разработанная компанией Galactic Energy ракета «Церера-1» является первой коммерческой ракетой-носителем в Китае, способной стартовать как с наземных, так и с морских платформ. Запуск в среду стал седьмой и успешной морской миссией этой ракеты-носителя, что позволяет утверждать о 100% успешности её космических запусков.

Об этом сообщает CGTN.

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