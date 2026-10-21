Астрономи виявили найлегшу пару нейтронних зір — Live Science

Астрономи за допомогою китайського радіотелескопа FAST виявили найлегшу з відомих подвійних систем нейтронних зір — PSR J1856-0039, повідомляє Live Science. Два надщільні зоряні залишки обертаються один навколо одного приблизно за 2,36 години та, за розрахунками дослідників, зіллються орієнтовно через 82 мільйони років.

Один з об’єктів системи є пульсаром, який обертається близько 43 разів на секунду. Його регулярні радіоімпульси дали змогу точно простежити рух пари. Систему виявили 2020 року під час огляду диска Чумацького Шляху за допомогою китайського радіотелескопа FAST.

Три релятивістські ефекти

Команда спостерігала систему 17 разів упродовж 2020–2025 років, вимірюючи час надходження радіоімпульсів пульсара. Науковці зафіксували три ефекти, передбачені загальною теорією відносності: поступове зменшення орбіти через випромінювання гравітаційних хвиль, поворот еліптичної орбіти та зміну темпу ходу «годинника» пульсара залежно від його положення на орбіті.

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Відстань між зорями зменшується приблизно на 2,7 метра щороку. Орбіта системи повертається на 17,6 градуса на рік, а зміщення часу прибуття імпульсів може сягати близько половини мілісекунди. Усі три вимірювання дали узгоджені оцінки мас об’єктів; за словами дослідників, результати узгоджуються з описом руху системи загальною теорією відносності на рівні близько 1%.

Маси зір і майбутнє злиття

Маса пульсара становить близько 1,3 маси Сонця, а його компаньйона — приблизно 1,19 маси Сонця. Сумарна маса цієї пари є найнижчою серед відомих подвійних систем нейтронних зір. Після майбутнього злиття може утворитися нейтронна зоря масою близько 2,26 маси Сонця, хоча дослідники також допускають колапс залишку в чорну діру.

Надалі вчені планують десятиліттями спостерігати за пульсаром, щоб виявити ефект захоплення системи відліку. Обертання нейтронної зорі має закручувати простір-час навколо неї та спричиняти коливання сусідньої орбіти. Такі вимірювання можуть дати нові дані про розподіл маси всередині нейтронних зір.

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