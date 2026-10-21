Астрономы с помощью китайского радиотелескопа FAST обнаружили самую лёгкую из известных двойных систем нейтронных звёзд — PSR J1856-0039, сообщает Live Science. Два сверхплотных звёздных остатка обращаются друг вокруг друга примерно за 2,36 часа и, согласно расчётам исследователей, сольются ориентировочно через 82 миллиона лет.

Один из объектов системы является пульсаром, который вращается около 43 раз в секунду. Его регулярные радиоимпульсы позволили точно проследить движение пары. Систему обнаружили в 2020 году во время обзора диска Млечного Пути с помощью китайского радиотелескопа FAST.

Три релятивистских эффекта

Команда наблюдала систему 17 раз в течение 2020–2025 годов, измеряя время прихода радиоимпульсов пульсара. Учёные зафиксировали три эффекта, предсказанные общей теорией относительности: постепенное уменьшение орбиты из-за излучения гравитационных волн, поворот эллиптической орбиты и изменение темпа хода «часов» пульсара в зависимости от его положения на орбите.

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Расстояние между звёздами уменьшается примерно на 2,7 метра ежегодно. Орбита системы поворачивается на 17,6 градуса в год, а сдвиг времени прихода импульсов может достигать около половины миллисекунды. Все три измерения дали согласованные оценки масс объектов; по словам исследователей, результаты согласуются с описанием движения системы общей теорией относительности на уровне около 1%.

Массы звёзд и будущее слияние

Масса пульсара составляет около 1,3 массы Солнца, а его компаньона — примерно 1,19 массы Солнца. Суммарная масса этой пары является самой низкой среди известных двойных систем нейтронных звёзд. После будущего слияния может образоваться нейтронная звезда массой около 2,26 массы Солнца, хотя исследователи также допускают коллапс остатка в чёрную дыру.

В дальнейшем учёные планируют десятилетиями наблюдать за пульсаром, чтобы обнаружить эффект захвата системы отсчёта. Вращение нейтронной звезды должно закручивать пространство-время вокруг неё и вызывать колебания соседней орбиты. Такие измерения могут дать новые данные о распределении массы внутри нейтронных звёзд.

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