Astronomowie z pomocą chińskiego radioteleskopu FAST odkryli najlżejszy znany podwójny układ gwiazd neutronowych — PSR J1856-0039, informuje Live Science. Dwie ultragęste pozostałości gwiazdowe obiegają się wzajemnie w czasie około 2,36 godziny i według obliczeń badaczy połączą się za około 82 mln lat.

Jednym z obiektów w układzie jest pulsar, który obraca się około 43 razy na sekundę. Jego regularne impulsy radiowe umożliwiły precyzyjne śledzenie ruchu pary. Układ odkryto w 2020 roku podczas przeglądu dysku Drogi Mlecznej za pomocą chińskiego radioteleskopu FAST.

Trzy efekty relatywistyczne

Zespół obserwował układ 17 razy w latach 2020–2025, mierząc czasy nadejścia radiowych impulsów pulsara. Naukowcy zarejestrowali trzy efekty przewidziane przez ogólną teorię względności: stopniowe zmniejszanie się orbity wskutek emisji fal grawitacyjnych, obrót eliptycznej orbity oraz zmianę tempa działania „zegara” pulsara zależnie od jego położenia na orbicie.

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Odległość między gwiazdami zmniejsza się o około 2,7 metra rocznie. Orbita układu obraca się o 17,6 stopnia rocznie, a przesunięcie czasu nadejścia impulsów może sięgać około pół milisekundy. Wszystkie trzy pomiary dały zgodne oszacowania mas obiektów; według badaczy wyniki są zgodne z opisem ruchu układu przez ogólną teorię względności na poziomie około 1%.

Masy gwiazd i przyszłe połączenie

Masa pulsara wynosi około 1,3 masy Słońca, a jego towarzysza — około 1,19 masy Słońca. Łączna masa tej pary jest najniższa wśród znanych podwójnych układów gwiazd neutronowych. Po przyszłym połączeniu może powstać gwiazda neutronowa o masie około 2,26 masy Słońca, choć badacze dopuszczają również zapadnięcie się pozostałości w czarną dziurę.

Naukowcy planują przez dziesięciolecia obserwować pulsar, aby wykryć efekt wleczenia układu odniesienia. Obrót gwiazdy neutronowej powinien skręcać czasoprzestrzeń wokół niej i powodować oscylacje sąsiedniej orbity. Takie pomiary mogą dostarczyć nowych danych o rozkładzie masy wewnątrz gwiazd neutronowych.

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