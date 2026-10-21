Китай вивів на орбіту супутник нового типу для спостереження за Землею

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21 жовтня китайська приватна космічна компанія Galactic Energy здійснила черговий морський запуск ракети-носія «Церера-1S Y2» (Ceres-1S Y8). Ракета вивела на орбіту експериментальний супутник, який стане частиною першого у світі угруповання апаратів дистанційного зондування Землі з низьким нахилом орбіти.

Ракета-носій із новим космічним апаратом «Сігуан-4 01» (Xiguang-4 01) сузір’я «Уян» (Wuyang Constellation) стартувала з мобільної морської платформи неподалік міста Жичжао в провінції Шаньдун на узбережжі Жовтого моря об 11:39 за місцевим часом (06:39 за Києвом).

Повідомляється, що «Церера-1S Y8» успішно вивела супутник на 541-кілометрову низьку навколоземну орбіту.

«Сігуан-4 01» є пілотним супутником сузір’я Уян, першого у світі сузір’я дистанційного зондування Землі з низьким нахилом орбіти по відношенню до екватора від 0° до кількох десятків градусів, що ідеально підходить для моніторингу екваторіальної зони.

Після виходу на орбіту космічний апарат надаватиме комерційні послуги дистанційного зондування для району Великої затоки Гуандун-Гонконг-Аоминь (КНР) у Південнокитайському морі, Південного Китаю та низькоширотних регіонів уздовж Морського Шовкового шляху.

Його допоміжні функції включатимуть моніторинг природних ресурсів, стану сільськогосподарських угідь, спостереження за морським середовищем, моніторинг екологічної ситуації, реагування на повені і тайфуни тощо.

Розроблена компанією Galactic Energy ракета «Церера-1» є першою комерційною ракетою-носієм у Китаї, здатною стартувати як із наземних, так і з морських платформ. Запуск у середу став сьомою та успішною морською місією цієї ракети-носія, що дозволяє стверджувати про 100% успішність її космічних запусків.

Про це повідомляє CGTN.

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