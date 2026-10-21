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Новости Мир

Премьер-министр Литвы: Россия проверяет пределы статьи 5 НАТО

UA NEWS 21 Октября 2026 16:15
Премьер-министр Литвы: Россия проверяет пределы статьи 5 НАТО

Россия намеренно проверяет пределы коллективной обороны НАТО, прибегая к действиям, которые не достигают уровня прямого нападения, которое могло бы привести к активизации статьи 5 Североатлантического договора. 

Об этом заявил премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс в интервью LRT.

 По его словам, Москва пытается выяснить, как далеко она может зайти, не спровоцировав коллективного ответа Альянса. Это касается не только Литвы, Латвии и других стран восточного фланга НАТО.

Синкявичюс отметил, что противодействие таким действиям затрудняется их характером: это не классические военные атаки и не всегда прямые нарушения государственных границ. По его словам, к таким операциям могут привлекаться наемные исполнители, а расследования указывают на возможную причастность России.

Литовский премьер подчеркнул необходимость выработки эффективных механизмов реагирования. Он также заявил, что будет сотрудничать с премьер-министром Польши Дональдом Туском для усиления координации и ускорения реагирования на будущие инциденты.

Источник: LRT

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