Rosja celowo testuje granice zbiorowej obrony NATO, podejmując działania, które nie osiągają poziomu bezpośredniego ataku, co mogłoby doprowadzić do uruchomienia artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego.

Tak stwierdził premier Litwy Mindaugas Sinkevičius w wywiadzie dla LRT.

Według niego Moskwa próbuje ustalić, jak daleko może się posunąć, nie wywołując zbiorowej reakcji Sojuszu. Dotyczy to nie tylko Litwy, Łotwy i innych krajów wschodniego skrzydła NATO.

Sinkevičius zaznaczył, że przeciwdziałanie takim działaniom utrudnia ich charakter: nie są to klasyczne ataki wojskowe i nie zawsze stanowią bezpośrednie naruszenia granic państwowych. Jak powiedział, do takich operacji mogą być angażowani najemnicy, a dochodzenia wskazują na możliwy udział Rosji.

Litewski premier podkreślił konieczność wypracowania skutecznych mechanizmów reagowania. Oświadczył również, że będzie współpracował z premierem Polski Donaldem Tuskiem w celu wzmocnienia koordynacji i przyspieszenia reakcji na przyszłe incydenty.

Źródło: LRT

Litwa przedłużyła tymczasową ochronę dla Ukraińców do 2028 roku, ale jest pewien niuans.

Władze Ukrainy zwróciły się do Unii Europejskiej z propozycją wyłączenia mężczyzn w wieku od 23 do 60 lat z mechanizmu tymczasowej ochrony. Chodzi o obywateli Ukrainy w wieku poborowym, przebywających na terytorium krajów UE.

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