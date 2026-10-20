联合国世界粮食计划署代理执行主任卡尔·斯考表示，削减欧盟对外援助和人道主义援助的资金，可能削弱该集团在国际体系中的影响力。据Politico Europe报道。

欧洲国家正在讨论欧盟及其项目在下一个七年预算中的资金规模。由欧盟理事会爱尔兰轮值主席国公布的折中立场提出，将为发展和对外援助项目提供资金的“全球欧洲”预算削减380亿欧元。这笔资金可能减少约17%，降至1770亿欧元。

对欧盟影响力的风险

斯考表示，在其他国家削减援助的时期，欧盟委员会一直是可预测的捐助方。这为欧洲带来了信任以及影响国际进程的能力，包括影响联合国世界粮食计划署2026至2029年战略计划中的优先事项。这些优先事项包括性别平等、气候行动和保护弱势群体。

斯考呼吁欧盟维持雄心勃勃的人道主义援助预算。他指出，与数十亿欧元的国防开支相比，用于人道主义项目的资金要少得多。

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国际资金下降

根据联合国世界粮食计划署的官方数据，其资金总额在过去两年中减少了40%。该组织最大的捐助方美国在2025年的捐款较前一年减少了一半。德国、法国和英国也削减了全球发展项目的预算。

与此同时，对粮食援助的需求正在增长：根据联合国世界粮食计划署的预测，今年多达3.63亿人可能面临严重粮食短缺。这比2021年高出近90%。斯考表示，战争、极端天气事件、厄尔尼诺威胁以及全球贸易路线中断，正在加剧粮食危机。

斯考还指出，削减援助与移民前往欧洲增加的风险之间存在关联，但他没有将此称为支持提供资金的主要论据。他表示，由于资金不足，联合国世界粮食计划署已被迫削减粮食项目，包括为南苏丹、阿富汗和索马里妇女和儿童提供的项目。

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