国际特赦组织呼吁各国对据该组织称参与严重违反国际法行为的以色列官员实施制裁。人权捍卫者还呼吁停止与非法以色列定居点的贸易，以及向以色列供应武器和安全设备。阿纳多卢通讯社于10月20日报道了这一消息。

人权捍卫者的声明

该组织表示，被占领的约旦河西岸以色列定居者的暴力行为急剧加剧，且其评估认为得到国家支持。国际特赦组织称，这种暴力旨在将巴勒斯坦人从被占领的约旦河西岸进行族裔清洗。

国际特赦组织中东和北非区域主任赫巴·莫拉耶夫表示，该组织长期以来一直警告针对巴勒斯坦人的暴力不断增加。她说，这些袭击并非个别行为，而是以色列国家的一项核心政策。

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对其他国家的呼吁

国际特赦组织呼吁各国履行其在国际法下的义务，不要成为侵害巴勒斯坦人行为和罪行的共犯。该组织还呼吁停止一切形式的贸易、投资和合作，因为这些活动据其评估有助于维持非法占领、种族隔离和族裔清洗行动。

该声明是在近日发生针对约旦河西岸巴勒斯坦农民、欧洲外交官以及《华盛顿邮报》美国摄影记者的袭击后发表的。莫拉耶夫批评以色列官员和选举候选人试图将这些袭击描述为少数个人的行为。

自1967年以来，以色列一直占领约旦河西岸，包括东耶路撒冷。被占领土上的以色列定居点根据国际法属于非法。

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