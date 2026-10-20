《独立报》：西班牙至少5人因风暴“亚当”死亡

据《独立报》报道，风暴“亚当”引发暴雨和大范围洪水，导致西班牙至少5人死亡。救援人员借助直升机疏散被困在建筑物屋顶上的人员。

创纪录降雨量

该国东部地区和地中海沿岸受恶劣天气影响最严重。河流泛滥，导致数个定居点交通中断，街道变成湍急的水流。

西班牙国家气象局AEMET表示，该国东部出现了“异常数量”的降雨。阿利坎特省佩戈市在36小时内降雨量达到632毫米。在同一时期，瓦伦西亚南部和阿利坎特北部的多个地区记录到超过500毫米的降雨量。

瓦伦西亚的奥利瓦是受灾最严重的城镇之一，24小时内每平方米降水600升。约600人向市政中心寻求帮助，400名当地居民在那里度过了从周一到周二的夜晚。

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伊维萨岛的疏散和限制措施

周末，多个地区发布了最高级别的红色天气警报。居民被敦促不要出行，并前往地势较高处。周一上午，80万人被要求留在家中；到当天结束时，受该命令影响的居民人数降至8个市镇的8.7万人。

由于内涝，伊维萨岛的主要机场两次暂停运营。在当地一小时内每平方米降雨60升后，27个航班被取消，另有16个航班被改降至其他机场。周日傍晚，一名55岁女子在橙色预警期间与丈夫在萨贡托的阿尔马尔达海滩游泳。后来，她被发现死于邻近的卡内特德贝伦格尔海滩。

预警仍然有效

风暴最严重的阶段可能已经过去，瓦伦西亚和阿利坎特的情况正在改善。居家令已被取消，红色预警也降至较低级别。与此同时，根据AEMET的数据，周二加泰罗尼亚恩波尔达地区仍维持降雨和雷暴黄色预警，巴利阿里群岛的部分地区则实施橙色警报。西班牙首相佩德罗·桑切斯原计划访问瓦伦西亚，以评估恶劣天气造成的后果。

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