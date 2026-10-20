Co najmniej pięć osób zginęło w Hiszpanii w wyniku ulew i rozległych powodzi spowodowanych przez sztorm Adam. Ratownicy przy użyciu śmigłowców ewakuowali ludzi uwięzionych na dachach budynków, informuje The Independent.

Rekordowe opady

Najsilniej zła pogoda dotknęła wschodnią część kraju i wybrzeże Morza Śródziemnego. Rzeki wystąpiły z brzegów, odcinając kilka miejscowości od komunikacji, a ulice zamieniły się w rwące potoki wody.

Hiszpańska państwowa agencja meteorologiczna AEMET poinformowała o „wyjątkowych ilościach” opadów na wschodzie kraju. W mieście Pego w prowincji Alicante w ciągu 36 godzin spadły 632 mm deszczu. W kilku rejonach południowej Walencji i północnego Alicante w tym samym okresie odnotowano ponad 500 mm opadów.

Jednym z najbardziej poszkodowanych miast była Oliva w Walencji, gdzie w ciągu 24 godzin spadło 600 litrów wody na metr kwadratowy. Około 600 osób zwróciło się o pomoc do centrum miejskiego, a 400 mieszkańców spędziło tam noc z poniedziałku na wtorek.

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Ewakuacja i ograniczenia na Ibizie

W weekend w kilku rejonach ogłoszono najwyższy, czerwony poziom zagrożenia pogodowego. Mieszkańców wezwano, by nie podróżowali i przenieśli się na wyżej położone tereny. W poniedziałek rano nakaz pozostania w domach obowiązywał 800 tys. osób, a do końca dnia liczba mieszkańców objętych tym nakazem spadła do 87 tys. w ośmiu gminach.

Na Ibizie z powodu podtopień główne lotnisko dwukrotnie wstrzymało działalność. Po tym, jak w ciągu godziny spadło tam 60 litrów opadów na metr kwadratowy, odwołano 27 lotów, a kolejne 16 przekierowano na inne lotniska. W niedzielę wieczorem 55-letnia kobieta kąpała się z mężem na plaży Almardà w Sagunto podczas pomarańczowego ostrzeżenia. Później znaleziono ją martwą na sąsiedniej plaży Canet de Berenguer.

Ostrzeżenia pozostają w mocy

Najgorsza faza sztormu prawdopodobnie już minęła, a sytuacja w Walencji i Alicante się poprawia. Nakazy pozostania w domach zostały zniesione, a czerwone ostrzeżenia obniżono do niższego poziomu. Jednocześnie, według AEMET, we wtorek w regionie Empordà w Katalonii nadal obowiązywały żółte ostrzeżenia przed deszczem i burzami, a w niektórych rejonach Balearów obowiązywał pomarańczowy poziom zagrożenia. Premier Hiszpanii Pedro Sánchez miał odwiedzić Walencję, aby ocenić skutki złej pogody.

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