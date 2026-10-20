Не менее пяти человек погибли в Испании в результате ливней и масштабных наводнений, вызванных штормом Адам. Спасатели с помощью вертолетов эвакуировали людей, оказавшихся заблокированными на крышах домов, сообщает The Independent.

Рекордное количество осадков

Сильнее всего непогода ударила по восточной части страны и средиземноморскому побережью. Реки вышли из берегов, отрезав от сообщения несколько населенных пунктов, а улицы превратились в стремительные потоки воды.

Государственное метеорологическое агентство Испании AEMET заявило об «исключительных объемах» осадков на востоке страны. В городе Пего в провинции Аликанте за 36 часов выпало 632 мм осадков. В нескольких районах южной Валенсии и северного Аликанте за тот же период зафиксировали более 500 мм осадков.

Одним из наиболее пострадавших городов стала Олива в Валенсии, где за 24 часа выпало 600 литров воды на квадратный метр. Около 600 человек обратились за помощью в муниципальный центр, а 400 местных жителей провели там ночь с понедельника на вторник.

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Эвакуация и ограничения на Ибице

В выходные в нескольких районах объявляли высший, красный уровень погодной опасности. Жителей призывали не путешествовать и перейти на возвышенности. В понедельник утром предписание оставаться дома действовало для 800 тысяч человек, а к концу дня число жителей, охваченных этим предписанием, сократилось до 87 тысяч в восьми муниципалитетах.

На Ибице из-за подтоплений главный аэропорт дважды приостанавливал работу. После того как за час там выпало 60 литров осадков на квадратный метр, отменили 27 рейсов, а еще 16 перенаправили в другие аэропорты. В воскресенье вечером 55-летняя женщина купалась с мужем на пляже Альмарда в Сагунто во время оранжевого предупреждения. Позже ее нашли мертвой на соседнем пляже Канет-де-Беренгер.

Предупреждения остаются в силе

Худшая фаза шторма, вероятно, уже миновала, а ситуация в Валенсии и Аликанте улучшается. Предписания оставаться дома отменили, а красные предупреждения понизили до более низкого уровня. В то же время, по данным AEMET, во вторник в регионе Эмпорда в Каталонии сохранялись желтые предупреждения из-за дождей и гроз, а в отдельных районах Балеарских островов действовал оранжевый уровень опасности. Премьер-министр Испании Педро Санчес должен был посетить Валенсию, чтобы оценить последствия непогоды.

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