Щонайменше п’ятеро загинули через шторм Адам в Іспанії — The Independent

Щонайменше п’ятеро людей загинули в Іспанії внаслідок злив і масштабних повеней, спричинених штормом Адам. Рятувальники за допомогою гелікоптерів евакуйовували людей, які опинилися заблокованими на дахах будинків, повідомляє The Independent.

Рекордна кількість опадів

Найсильніше негода вдарила по східній частині країни та середземноморському узбережжю. Річки вийшли з берегів, відрізавши від сполучення кілька населених пунктів, а вулиці перетворилися на стрімкі потоки води.

Державне метеорологічне агентство Іспанії AEMET заявило про «виняткові обсяги» опадів на сході країни. У місті Пего в провінції Аліканте за 36 годин випало 632 мм опадів. У кількох районах південної Валенсії та півночі Аліканте за той самий період зафіксували понад 500 мм опадів.

Одним із найбільш постраждалих міст стала Оліва у Валенсії, де за 24 години випало 600 літрів води на квадратний метр. До муніципального центру по допомогу звернулися приблизно 600 людей, а 400 місцевих жителів провели там ніч із понеділка на вівторок.

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Евакуація та обмеження на Ібіці

У вихідні в кількох районах оголошували найвищий, червоний рівень погодної небезпеки. Мешканців закликали не подорожувати та перейти на височини. У понеділок вранці розпорядження залишатися вдома діяло для 800 тисяч людей, а до кінця дня кількість охоплених ним жителів скоротилася до 87 тисяч у восьми муніципалітетах.

На Ібіці через підтоплення головний аеропорт двічі припиняв роботу. Після того як за годину там випало 60 літрів опадів на квадратний метр, скасували 27 рейсів і ще 16 перенаправили до інших аеропортів. У неділю ввечері 55-річна жінка купалася з чоловіком на пляжі Альмарда в Сагунто під час помаранчевого попередження. Згодом її знайшли мертвою на сусідньому пляжі Канес-де-Беренгер.

Попередження залишаються чинними

Найгірша фаза шторму, ймовірно, вже минула, а ситуація у Валенсії та Аліканте поліпшується. Розпорядження залишатися вдома скасували, а червоні попередження знизили до нижчого рівня. Водночас, за даними AEMET, у регіоні Емпорда в Каталонії у вівторок зберігалися жовті попередження через дощі та грози, а в окремих районах Балеарських островів діяв помаранчевий рівень небезпеки. Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес мав відвідати Валенсію, щоб оцінити наслідки негоди.

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