中国展示配备空中加油吊舱的Y-20B——《南华早报》

中国公布了一张中国人民解放军空军Y-20B重型运输机的照片，该机配备了用于为飞机进行空中加油的翼下吊舱。这可能是Y-20B以多用途运输机和空中加油机配置亮相的首张官方照片，《南华早报》报道。

《解放军报》于10月14日发布了这张照片。照片中，这架四发动机飞机采用标准灰色军用涂装，停放时后部货舱坡道打开，后方停有一辆载有设备的卡车。照片说明称，某未具名空军部队正在进行装备装载训练。

飞机识别

《解放军报》没有说明飞机型号，但国有的中国媒体集团以及隶属于中国人民解放军新闻中心的“中国军号”账号将其识别为Y-20B。军事评论员傅前哨在中国媒体集团10月19日的报道中表示，该机拥有充足的内部燃油储备，可在不于货舱内安装额外油箱的情况下为中型和重型战斗机加油。他说，这使其能够保留用于搭载人员或设备的空间。

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早在10月13日，一名中国军事评论员便根据Y-20B采用空军涂装并安装加油吊舱的照片得出结论，这种多用途运输加油机配置已正式服役。同时，10月14日的照片证实了该配置在训练期间的使用，但未能确定其作为加油机开始运行的确切日期。

升级版本

8月，国有电视台中国中央电视台报道称，Y-20B是配备中国WS-20发动机的Y-20A运输机升级版本，并可通过可拆卸设备改装为空中加油机。原始的Y-20A使用俄罗斯D-30KP-II涡扇发动机。中国军用航空分析师安德烈亚斯·鲁普雷希特估计，截至2025年8月，约有90架Y-20A系列运输机和加油机在役，约两打Y-20B已服役或等待交付。

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