В Китае опубликовали фотографию тяжёлого транспортного самолёта Y-20B Военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая, оснащённого подкрыльевыми агрегатами для дозаправки самолётов в воздухе. Это, вероятно, первое официальное фото Y-20B в конфигурации многоцелевого самолёта-транспортника и воздушного танкера, сообщает South China Morning Post.

Снимок 14 октября опубликовала газета PLA Daily. На нём четырёхдвигательный самолёт в стандартной серой военной окраске стоит с открытой задней грузовой рампой, а позади него размещён грузовик с оборудованием. В подписи к фото отмечалось, что неназванное подразделение ВВС проводило обучение по загрузке техники.

Идентификация самолёта

PLA Daily не назвала модель самолёта, однако государственная China Media Group и аккаунт China Military Bugle, принадлежащий Центру новостей НОАК, идентифицировали его как Y-20B. Военный комментатор Фу Цяньшао в материале China Media Group от 19 октября заявил, что самолёт имеет достаточный внутренний запас топлива для дозаправки средних и тяжёлых истребителей без установки дополнительных баков в грузовом отсеке. По его словам, это позволяет сохранять место для личного состава или оборудования.

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Китайский военный комментатор ещё 13 октября пришёл к выводу, что конфигурация многоцелевого транспортного самолёта-танкера уже официально поступила на службу, ссылаясь на фотографии Y-20B в ливрее ВВС с установленными агрегатами дозаправки. В то же время фото от 14 октября подтверждает использование такой конфигурации во время обучения, но не устанавливает точную дату начала её эксплуатации в качестве танкера.

Модернизированная версия

В августе государственный телеканал CCTV сообщал, что Y-20B является модернизированной версией транспортного Y-20A с китайскими двигателями WS-20 и может переоборудоваться в воздушный танкер с помощью съёмного оснащения. Первоначальный Y-20A использует российские турбореактивные двигатели Д-30КП-II. По оценке аналитика китайской военной авиации Андреаса Рупрехта, по состоянию на август 2025 года в эксплуатации находилось около 90 транспортников и танкеров семейства Y-20A, а около двух десятков Y-20B состояли на службе или ожидали поставки.

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