Суд в немецкой земле Гессен поддержал иск жителя Франкфурта против Google из-за публикации аэрофотоснимков его дома и участка в сервисах Google Earth и Google Maps. Суд пришел к выводу, что компания нарушила право мужчины и его семьи на неприкосновенность частной жизни, сообщает Deutsche Welle.

Право владельца на согласие

Суд отметил, что человек не обязан мириться с всемирной публикацией аэрофотоснимков своей недвижимости без согласия, по крайней мере если на них видны части участка, скрытые от общественного обозрения. По мнению суда, частное пространство истца охватывает всю территорию домовладения.

Такие изображения могут давать представление о частной жизни владельцев, в частности о размере и обустройстве недвижимости. Кроме того, на них могут быть заметны потенциально уязвимые места в охране участка.

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Предыдущие иски владельца

Истец ранее также подал иск с требованием удалить изображения его дома и участка из сервисов Google Street View и Apple Look Around. Суд также отметил, что Google не уведомляет владельцев недвижимости о съемке их объектов; в решении это охарактеризовали как слежку.

Суд указал, что Google не может ссылаться на свободу информации для оправдания вмешательства в частное пространство, даже несмотря на заявленное содействие демократизации знаний. Решение еще может быть обжаловано.

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