Sąd w niemieckiej Hesji uwzględnił pozew mieszkańca Frankfurtu przeciwko Google w związku z publikacją zdjęć lotniczych jego domu i działki w usługach Google Earth i Google Maps. Sąd uznał, że firma naruszyła prawo mężczyzny i jego rodziny do prywatności, informuje Deutsche Welle.

Prawo właściciela do wyrażenia zgody

Sąd zaznaczył, że osoba nie musi godzić się na światową publikację zdjęć lotniczych swojej nieruchomości bez zgody, przynajmniej jeśli widać na nich części działki ukryte przed publicznym widokiem. Zdaniem sądu prywatna przestrzeń powoda obejmuje cały teren posesji.

Takie obrazy mogą dawać wyobrażenie o prywatnym życiu właścicieli, w tym o rozmiarze i zagospodarowaniu nieruchomości. Ponadto mogą na nich być widoczne potencjalnie wrażliwe miejsca w zabezpieczeniu działki.

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Wcześniejsze pozwy właściciela

Powód wcześniej również złożył pozew z żądaniem usunięcia zdjęć jego domu i działki z usług Google Street View oraz Apple Look Around. Sąd zaznaczył także, że Google nie informuje właścicieli nieruchomości o fotografowaniu ich obiektów; w orzeczeniu określono to jako inwigilację.

Sąd wskazał, że Google nie może powoływać się na wolność informacji, aby uzasadnić ingerencję w prywatną przestrzeń, nawet mimo deklarowanego wspierania demokratyzacji wiedzy. Od decyzji można jeszcze wnieść odwołanie.

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