20 октября правительство Латвии назначило бывшего футболиста и бывшего генерального директора Латвийской конфедерации работодателей Каспарса Горкшса руководителем Государственной канцелярии. Об этом сообщает LSM English.

Отбор кандидатов

Горкшс был одним из трех претендентов, отобранных на должность директора Государственной канцелярии. Его кандидатуру предложил премьер-министр Андрис Кулбергс, представляющий партию «Объединенный список».

На прошлой неделе партнеры по коалиции еще не имели единой позиции относительно назначения Горкшса. После встречи с ним «Новое единство» не дало четкого ответа относительно поддержки его кандидатуры, однако другие партнеры по коалиции уже высказались за утверждение.

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Когда он вступит в должность

Каспарс Горкшс заявил, что сможет приступить к работе примерно через месяц, после завершения действующих трудовых контрактов с Латвийской конфедерацией работодателей и Юрмальской футбольной школой.

LSM English отмечает, что причины, по которым именно Горкшс был признан лучшим кандидатом, не были широко известны. Информация, которую рассматривали во время отбора, имела ограниченный доступ.

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