Уряд Латвії призначив ексфутболіста Горкшса главою Держканцелярії — LSM English

Уряд Латвії 20 жовтня призначив колишнього футболіста та колишнього генерального директора Латвійської конфедерації роботодавців Каспарса Горкшса керівником Державної канцелярії. Про це повідомляє LSM English.

Відбір кандидатів

Горкшс був одним із трьох претендентів, відібраних на посаду директора Державної канцелярії. Його кандидатуру запропонував прем’єр-міністр Андріс Кулбергс, який представляє партію «Об’єднаний список».

Минулого тижня партнери по коаліції ще не мали одностайної позиції щодо призначення Горкшса. Після зустрічі з ним «Нова єдність» не дала чіткої відповіді щодо підтримки його кандидатури, однак інші партнери по коаліції вже висловилися за затвердження.

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Коли він обійме посаду

Каспарс Горкшс заявив, що зможе приступити до роботи приблизно за місяць, після завершення чинних трудових контрактів із Латвійською конфедерацією роботодавців та Юрмальською футбольною школою.

LSM English зазначає, що причини, з яких саме Горкшса визнали найкращим кандидатом, не були широко відомі. Інформація, яку розглядали під час відбору, мала обмежений доступ.

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