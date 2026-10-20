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Rząd Łotwy mianował byłego piłkarza Gorkšsa szefem Kancelarii Państwowej — LSM English

Fedir Krysztowski 20 października 2026 14:50
Rząd Łotwy mianował byłego piłkarza Gorkšsa szefem Kancelarii Państwowej — LSM English

20 października rząd Łotwy mianował byłego piłkarza i byłego dyrektora generalnego Łotewskiej Konfederacji Pracodawców Kasparsa Gorkšsa szefem Kancelarii Państwowej. Poinformował o tym LSM English.

Wybór kandydatów

Gorkšs był jednym z trzech kandydatów wyłonionych do objęcia stanowiska dyrektora Kancelarii Państwowej. Jego kandydaturę zgłosił premier Andris Kulbergs, reprezentujący partię Zjednoczona Lista.

W ubiegłym tygodniu partnerzy koalicyjni nie mieli jeszcze jednomyślnego stanowiska w sprawie powołania Gorkšsa. Po spotkaniu z nim Nowa Jedność nie udzieliła jasnej odpowiedzi w kwestii poparcia jego kandydatury, jednak inni partnerzy koalicyjni już opowiedzieli się za jego zatwierdzeniem.

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Kiedy obejmie stanowisko

Kaspars Gorkšs oświadczył, że będzie mógł rozpocząć pracę za około miesiąc, po zakończeniu obecnych umów o pracę z Łotewską Konfederacją Pracodawców i Szkołą Piłkarską w Jurmale.

LSM English zaznacza, że powody, dla których właśnie Gorkšs został uznany za najlepszego kandydata, nie były powszechnie znane. Informacje rozpatrywane podczas selekcji miały ograniczony dostęp.

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