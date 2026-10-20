W Chinach opublikowano zdjęcie ciężkiego samolotu transportowego Y-20B Sił Powietrznych Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej, wyposażonego w podskrzydłowe zasobniki do tankowania samolotów w powietrzu. Jest to prawdopodobnie pierwsze oficjalne zdjęcie Y-20B w konfiguracji wielozadaniowego samolotu transportowego i powietrznego tankowca, informuje South China Morning Post.

Zdjęcie opublikowała 14 października gazeta PLA Daily. Przedstawia ono czterosilnikowy samolot w standardowym szarym malowaniu wojskowym, stojący z otwartą tylną rampą ładunkową, za którym znajduje się ciężarówka z wyposażeniem. W podpisie pod zdjęciem zaznaczono, że nienazwana jednostka sił powietrznych prowadziła szkolenie z załadunku sprzętu.

Identyfikacja samolotu

PLA Daily nie podał modelu samolotu, jednak państwowa China Media Group oraz konto China Military Bugle, należące do Centrum Informacyjnego ChALW, zidentyfikowały go jako Y-20B. Komentator wojskowy Fu Qianshao w materiale China Media Group z 19 października stwierdził, że samolot ma wystarczające wewnętrzne zapasy paliwa, aby tankować średnie i ciężkie myśliwce bez instalowania dodatkowych zbiorników w przedziale ładunkowym. Jak powiedział, pozwala to zachować miejsce dla personelu lub wyposażenia.

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Już 13 października chiński komentator wojskowy doszedł do wniosku, że konfiguracja wielozadaniowego samolotu transportowo-tankującego oficjalnie weszła do służby, powołując się na zdjęcia Y-20B w barwach sił powietrznych z zamontowanymi zasobnikami do tankowania. Jednocześnie zdjęcie z 14 października potwierdza użycie takiej konfiguracji podczas szkolenia, ale nie ustala dokładnej daty rozpoczęcia jej eksploatacji jako tankowca.

Zmodernizowana wersja

W sierpniu państwowa telewizja CCTV informowała, że Y-20B jest zmodernizowaną wersją transportowego Y-20A z chińskimi silnikami WS-20 i może zostać przekształcony w powietrzny tankowiec przy użyciu demontowanego wyposażenia. Pierwotny Y-20A wykorzystuje rosyjskie silniki turbowentylatorowe D-30KP-II. Według oceny analityka chińskiego lotnictwa wojskowego Andreasa Rupprechta, według stanu na sierpień 2025 roku w eksploatacji było około 90 transportowców i tankowców rodziny Y-20A, a około dwóch tuzinów Y-20B znajdowało się w służbie lub oczekiwało na dostawę.

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