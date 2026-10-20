В Польше обнаружили останки более 40 украинцев, убитых в 1944 году

В польской деревне Ласков Люблинского воеводства завершили поисковые работы на месте массового убийства украинцев в 1944 году. Исследователи обнаружили групповые и одиночные захоронения, в которых, по предварительным оценкам, находятся останки более 40 человек.

Среди погребённых обнаружили останки женщин, детей и мужчин. Более точно установить их возраст, пол и причины смерти специалисты смогут в ходе дальнейших эксгумационных исследований, которые планируется провести весной 2027 года.

В последний день экспедиции поисковики провели шурфование и частично вскрыли одно из групповых захоронений. В нем были обнаружены останки восьми человек.

Поисковые работы продолжались со 2 по 16 октября по заказу Украинского института национальной памяти. Их проводило коммунальное предприятие «Доля», которое 31 августа 2026 года получило соответствующее разрешение от польской стороны.

По завершении исследований участники экспедиции зажгли лампадки на месте захоронений, почтив память убитых украинцев.

Об этом сообщает Украинский институт национальной памяти.

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