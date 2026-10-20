У Польщі виявили останки понад 40 українців, убитих у 1944 році

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У польському селі Ласків Люблінського воєводства завершили пошукові роботи на місці масового вбивства українців у 1944 році. Дослідники виявили групові та одиночні поховання, де, за попередніми оцінками, перебувають останки понад 40 людей.

Серед похованих виявили останки жінок, дітей та чоловіків. Точніше встановити їхній вік, стать і причини смерті фахівці зможуть під час подальших ексгумаційних досліджень, які планують провести навесні 2027 року.

В останній день експедиції пошуковці провели шурфування та частково розкрили одне з групових поховань. У ньому було виявлено останки восьми людей.

Пошукові роботи тривали з 2 до 16 жовтня на замовлення Українського інституту національної пам'яті. Їх проводило комунальне підприємство «Доля», яке 31 серпня 2026 року отримало відповідний дозвіл від польської сторони.

Після завершення досліджень учасники експедиції запалили лампадки на місці поховань, вшанувавши пам'ять убитих українців.

Про це повідомляє Український інститут національної пам'яті.

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