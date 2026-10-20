В Болгарии обнаружили обломки дрона, атаковавшего судно «Chelsea 3»

На борту торгового судна «Chelsea 3», подвергшегося нападению на прошлой неделе в исключительной экономической зоне Болгарии в Чёрном море, обнаружили обломки беспилотника. Находки в настоящее время изучаются.

Министр транспорта Болгарии Георгий Пеев заявил, что в случае необходимости страна привлечет международных партнеров для оказания технической помощи в расследовании.

В субботу судно отбуксировали в порт Бургас. Операция была сложной и обошлась Болгарии примерно в 200 тысяч евро. Власти рассматривают возможность возмещения расходов за счет страховки или компенсации со стороны владельца судна.

Прокуратура Софийского военного округа возбудила дело по факту предполагаемого преступления в исключительной экономической зоне страны.

Источник: Novinite

В Болгарии правоохранительные органы задержали двух иностранных граждан в возрасте 20 и 21 года с немецкими паспортами, которых подозревают в совершении диверсии в ночь на 10 октября против инфраструктуры спутниковой связи Starlink. Они легально въехали на территорию страны через пункт пропуска «Кулата».

Суд в Болгарии выдал европейские ордера на арест двух 19-летних граждан Германии, которых подозревают в умышленном поджоге антенн Starlink в горной местности к югу от Софии.

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