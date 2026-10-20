Суд Болгарії видав євроордери на арешт двох німців у справі Starlink — Deutsche Welle

Суд у Болгарії видав європейські ордери на арешт двох 19-річних громадян Німеччини, яких підозрюють у навмисному підпалі антен Starlink у гірській місцевості на південь від Софії. Суд задовольнив клопотання прокуратури та зазначив, що зібрані докази дають достатні підстави підозрювати обох фігурантів, повідомляє Deutsche Welle.

Пошкоджені антени поблизу Софії

За даними прокуратури, підпал стався ввечері 9 жовтня. Із 18 антен три були повністю знищені, ще дві частково вигоріли, а три зазнали пошкоджень.

Слідство стверджує, що підозрювані в'їхали до Болгарії із Сербії автомобілем із німецькими номерними знаками. Вони назвалися туристами та перебували в країні лише кілька годин у час, що збігається з імовірним злочином.

Голова болгарської Державної агенції національної безпеки Пламен Тончев заявив, що розглядає інцидент як умисну диверсію. Він також зазначив, що не виключає нових подібних дій у майбутньому.

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Схожа справа у Польщі

Повідомлення про ордери з'явилося через тиждень після затримання в Німеччині чотирьох людей, яких звинувачують у спробі саботажу станції супутникового зв'язку Starlink у центральній Польщі наприкінці вересня. Німецька поліція затримала трьох чоловіків і жінку, які проживають у країні; двоє з них є громадянами Туреччини.

Польські посадовці заявили, що вважають причетною до цієї спроби Російську Федерацію — державу-агресора. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав інцидент актом «гібридної війни». Польська служба внутрішньої безпеки також заявляла про співпрацю Росії з представниками організованої злочинності в Німеччині.

Прем'єр-міністр Литви також припустив, що Росія може стояти за спробою підпалу компанії, яка розміщує комунікаційне обладнання для супутників Starlink. Українські військові використовують військовий супутниковий інтернет-сервіс Starshield для зв'язку на полі бою під час російського вторгнення.

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