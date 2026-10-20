Суд в Болгарии выдал европейские ордера на арест двух 19-летних граждан Германии, подозреваемых в преднамеренном поджоге антенн Starlink в горной местности к югу от Софии. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и отметил, что собранные доказательства дают достаточные основания подозревать обоих фигурантов, сообщает Deutsche Welle.

Поврежденные антенны возле Софии

По данным прокуратуры, поджог произошел вечером 9 октября. Из 18 антенн три были полностью уничтожены, еще две частично выгорели, а три получили повреждения.

Следствие утверждает, что подозреваемые въехали в Болгарию из Сербии на автомобиле с немецкими номерными знаками. Они представились туристами и находились в стране лишь несколько часов в период, совпадающий с предполагаемым преступлением.

Глава болгарского Государственного агентства национальной безопасности Пламен Тончев заявил, что расценивает инцидент как преднамеренную диверсию. Он также отметил, что не исключает новых подобных действий в будущем.

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Похожее дело в Польше

Сообщение об ордерах появилось через неделю после задержания в Германии четырех человек, обвиняемых в попытке саботажа станции спутниковой связи Starlink в центральной Польше в конце сентября. Немецкая полиция задержала троих мужчин и женщину, проживающих в стране; двое из них являются гражданами Турции.

Польские должностные лица заявили, что считают Российскую Федерацию, государство-агрессора, причастной к этой попытке. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал инцидент актом «гибридной войны». Польская Служба внутренней безопасности также заявляла о сотрудничестве России с представителями организованной преступности в Германии.

Премьер-министр Литвы также предположил, что за попыткой поджога компании, размещающей коммуникационное оборудование для спутников Starlink, может стоять Россия. Украинские военные используют военный спутниковый интернет-сервис Starshield для связи на поле боя во время российского вторжения.

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