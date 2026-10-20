保加利亚一家法院对两名19岁的德国公民签发了欧洲逮捕令，他们涉嫌在索非亚以南山区故意纵火焚烧Starlink天线。法院批准了检方的请求，并指出，已收集的证据足以对两名涉案人员产生怀疑，德国之声报道。

索非亚附近天线受损

据检方称，纵火事件发生在10月9日晚。在18根天线中，3根被完全摧毁，另有2根部分烧毁，3根受损。

调查人员称，嫌疑人驾驶一辆悬挂德国车牌的汽车从塞尔维亚进入保加利亚。他们自称是游客，且仅在该国停留了数小时，时间与涉嫌犯罪发生的时段相吻合。

保加利亚国家安全局局长普拉门·通切夫表示，他将该事件视为蓄意破坏。他还指出，不排除未来发生新的类似行为。

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波兰发生类似案件

有关逮捕令的消息发布一周前，德国拘留了4人，他们被指控于9月底企图破坏波兰中部的一座Starlink卫星通信站。德国警方拘留了居住在该国的3名男子和1名女子；其中两人是土耳其公民。

波兰官员表示，他们认为俄罗斯联邦这一侵略国参与了这次企图。波兰总理唐纳德·图斯克称该事件是“混合战争”行为。波兰国内安全局也曾表示，俄罗斯与德国有组织犯罪代表存在合作。

立陶宛总理也表示，俄罗斯可能是企图纵火焚烧一家安置Starlink卫星通信设备的公司的幕后主使。乌克兰军方在俄罗斯入侵期间使用军用卫星互联网服务Starshield进行战场通信。

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