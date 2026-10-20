Sąd w Bułgarii wydał europejskie nakazy aresztowania dwóch 19-letnich obywateli Niemiec podejrzewanych o umyślne podpalenie anten Starlink w górzystej okolicy na południe od Sofii. Sąd uwzględnił wniosek prokuratury i stwierdził, że zebrane dowody dają wystarczające podstawy do podejrzewania obu osób, informuje Deutsche Welle.

Uszkodzone anteny w pobliżu Sofii

Według prokuratury podpalenie miało miejsce wieczorem 9 października. Z 18 anten trzy zostały całkowicie zniszczone, kolejne dwie częściowo spłonęły, a trzy uległy uszkodzeniu.

Śledczy twierdzą, że podejrzani wjechali do Bułgarii z Serbii samochodem z niemieckimi tablicami rejestracyjnymi. Podali się za turystów i przebywali w kraju tylko przez kilka godzin, w czasie pokrywającym się z domniemanym przestępstwem.

Szef bułgarskiej Państwowej Agencji Bezpieczeństwa Narodowego Płamen Tonczew oświadczył, że postrzega incydent jako celowy sabotaż. Zaznaczył również, że nie wyklucza nowych podobnych działań w przyszłości.

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Podobna sprawa w Polsce

Informacja o nakazach pojawiła się tydzień po zatrzymaniu w Niemczech czterech osób oskarżonych o próbę sabotażu stacji łączności satelitarnej Starlink w centralnej Polsce pod koniec września. Niemiecka policja zatrzymała trzech mężczyzn i kobietę mieszkających w kraju; dwoje z nich to obywatele Turcji.

Polscy urzędnicy oświadczyli, że uważają Federację Rosyjską, państwo-agresora, za zaangażowaną w tę próbę. Premier Polski Donald Tusk nazwał incydent aktem „wojny hybrydowej”. Polska Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego również informowała o współpracy Rosji z przedstawicielami zorganizowanej przestępczości w Niemczech.

Premier Litwy także zasugerował, że za próbą podpalenia firmy, która mieści sprzęt komunikacyjny dla satelitów Starlink, może stać Rosja. Ukraińscy wojskowi wykorzystują wojskowy satelitarny serwis internetowy Starshield do łączności na polu walki podczas rosyjskiej inwazji.

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