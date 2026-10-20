Amnesty International wezwała państwa do nałożenia sankcji na izraelskich urzędników, którzy, według organizacji, są zaangażowani w poważne naruszenia prawa międzynarodowego. Obrońcy praw człowieka wezwali również do zakończenia handlu z nielegalnymi izraelskimi osiedlami oraz dostaw broni i sprzętu bezpieczeństwa do Izraela. Poinformowała o tym 20 października Agencja Anadolu.

Oświadczenie obrońców praw człowieka

Organizacja poinformowała o gwałtownym nasileniu przemocy ze strony izraelskich osadników na okupowanym Zachodnim Brzegu, która, w jej ocenie, jest wspierana przez państwo. Amnesty International twierdzi, że przemoc ta ma na celu czystkę etniczną Palestyńczyków z okupowanego Zachodniego Brzegu.

Regionalna dyrektorka Amnesty International na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej, Heba Morayef, oświadczyła, że organizacja od dawna ostrzega przed rosnącą przemocą wobec Palestyńczyków. Według niej ataki nie są odosobnionymi działaniami, lecz stanowią centralną politykę państwa izraelskiego.

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Apele do innych państw

Amnesty International wezwała państwa do wypełnienia ich zobowiązań wynikających z prawa międzynarodowego i nieuczestniczenia w naruszeniach oraz zbrodniach przeciwko Palestyńczykom. Organizacja wezwała również do zakończenia wszelkich form handlu, inwestycji i współpracy, które, w jej ocenie, pomagają podtrzymywać nielegalną okupację, apartheid i kampanię czystek etnicznych.

Oświadczenie wydano po atakach w ostatnich dniach na palestyńskich rolników na Zachodnim Brzegu, a także na europejskich dyplomatów i amerykańskiego fotoreportera „The Washington Post”. Morayef skrytykowała próby izraelskich urzędników i kandydatów w wyborach przedstawiania tych ataków jako działań kilku pojedynczych osób.

Izrael okupuje Zachodni Brzeg, w tym Wschodnią Jerozolimę, od 1967 roku. Izraelskie osiedla na okupowanym terytorium są nielegalne w świetle prawa międzynarodowego.

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